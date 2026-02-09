Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione tra polemiche e scontro politico

La decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla conduzione della terza serata di Sanremo 2026 ha scatenato polemiche e scontri politici. A due settimane dal festival, il clima si fa sempre più teso e le voci di una possibile crisi si fanno sempre più insistenti. Pucci ha deciso di fare un passo indietro, lasciando il palco a poche ore dall’evento, senza spiegare bene i motivi. Ora si sollevano dubbi sulle motivazioni e sulle ripercussioni che questa scelta potrà avere sulla kermesse.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il passo indietro a due settimane dal Festival. Il clima attorno a Sanremo 2026 si infiamma dopo la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione della terza serata, prevista per il 26 febbraio. Il comico, inizialmente entusiasta dell’invito ricevuto da Carlo Conti, ha scelto di fare un passo indietro dopo le forti polemiche esplose nei giorni successivi all’annuncio. Solo poche ore prima, Pucci aveva celebrato la notizia sui social con uno scatto ironico pubblicato su Instagram. Un post che è stato poi rimosso quando la rinuncia all’Ariston è diventata ufficiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione tra polemiche e scontro politico Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione: il passo indietro dopo le polemiche Andrea Pucci si ritira dalla conduzione del Festival di Sanremo 2026. Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: “Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistere” Dopo le polemiche, Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica; Andrea Pucci dice addio a Sanremo 2026: Insulti inaccettabili alla mia famiglia; Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa politico; Sanremo 2026, Andrea Pucci co-conduttore innesca la polemica politica. E il comico rinuncia. Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: «Il termine fascista non dovrebbe esistere più»Il comico annuncia il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival dopo l'ondata di polemiche e le accuse di omofobia ... vanityfair.it Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: Grande rammarico e preoccupazioneAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it Giorgia Meloni difende Andrea Pucci: "Quando è contro di me è satira, se attaccano Schlein è sessismo" x.com Subito dopo pranzo denuncia la “spaventosa deriva illiberale della sinistra”, chiamata in causa per il passo indietro del comico Andrea Pucci a rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Ma la giornata social della premier Giorgia Meloni era iniziat facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.