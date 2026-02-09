Sanremo il ritorno di Nino Frassica per rimpiazzare Pucci

Questa sera a Sanremo Nino Frassica prenderà il posto di Andrea Pucci. La decisione è stata confermata da Chi e già circolano le prime reazioni sui social. La produzione ha deciso di puntare su Frassica, considerato un volto affidabile, per mantenere il ritmo della serata. I fan sono curiosi di vedere come reagirà il pubblico, dopo le scelte fatte nelle scorse settimane.

Sarà Nino Frassica a sostituire Andrea Pucci a Sanremo: la notizia anticipata da Chi. Conti punta sull'usato sicuro e riscuote successo sul web Dopo la ritirata di Andrea Pucci, urge un sostituto e così Chi rivela che Carlo Conti avrebbe chiamato in soccorso Nino Frassica, che aveva già fatto da co-conduttore nella serata insieme a Malgioglio lo scorso anno. Così il comico è pronto a tornare al festival per aiutare il direttore artistico durante la serata del giovedì. In questi giorni Carlo Conti dovrebbe fare altri annunci che riguardano Sanremo. Tra questi i nomi delle co- conduttrici. Stando alle prime indiscrezioni si parla di Sabrina Impacciatore, che dopo il successo avuto nella cerimonia delle Olimpiadi potrebbe avere un ruolo importante a Sanremo.

