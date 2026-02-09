Questa mattina si diffonde una voce che ha sorpreso molti appassionati. Secondo le prime indiscrezioni, Nino Frassica potrebbe prendere il posto di Andrea Pucci sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. La notizia ancora non è ufficiale, ma già circolano i primi commenti tra i fan e i giornalisti. La conferma arriverà nelle prossime ore.

Sanremo 2026, colpo di scena all’Ariston: Nino Frassica al posto di Andrea Pucci? Spunta la primissima indiscrezione. Sanremo non dorme mai. Nemmeno quando mancano ancora mesi al Festival, l’Ariston vibra già di voci, sussurri e indiscrezioni più o meno fondate. L’ultima? Di quelle che fanno alzare un sopracciglio e poi due: Nino Frassica pronto a subentrare ad Andrea Pucci sul palco di Sanremo 2026. Una notizia che rimbalza veloce ed è stato proprio il settimanale Chi, nella rubrica di Giuseppe Candela a svelare: “Il debutto si avvicina e le polemiche occupano la scena: Carlo Conti punta sull’usato sicuro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo, colpo di scena all’Ariston: ecco chi ci sarà al posto di Pucci? Spunta l‘indiscrezione

Approfondimenti su Sanremo Ariston

Nicolò Filippucci, noto per la sua partecipazione ad “Amici”, si prepara a vivere un momento importante con la Finale di “Sarà Sanremo”.

Domenica 14 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo si svolgerà la sfida finale di Sanremo Giovani, con sei finalisti pronti a conquistare un posto all'Ariston.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sanremo Ariston

Argomenti discussi: Perché Sanremo è Sanremo?, su RaiPlay un documentario in 4 puntate cerca di dare una risposta definitiva; Sanremo 2026, Chiello arriva all’Ariston: il significato del suo nuovo brano; Sanremo 2026, mistero sulla statua di Pippo Baudo e il silenzio dagli eredi: parla l'assistente; Sanremo 2026: i protagonisti saranno ricevuti per la prima volta da Mattarella.

Pucci rinuncia a Sanremo per il Pd. Meloni: «Spaventosa deriva illiberale»Il comico era stato invitato sul palco dell’Ariston per condurre la terza serata insieme a Carlo Conti, ma i «buoni» della situazione gli si sono scagliati contro: «Fascista, razzista e omofobo». La R ... panorama.it

Sanremo 2026, colpo di scena: Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzioneAndrea Pucci rinuncia alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 Ogni tanto una buona ... msn.com

Ho appena visto in tv su raidue la prima pubblicità su Sanremo: La solitudine... solo che alla fine, "Tutti cantano Sanremo", non lo dice il solito Carlo Conti. (e m'è preso 'n colpo) x.com

COLPO DI SCENA: Andrea Pucci rinuncia a Sanremo! “Passo indietro per rispetto del pubblico”, ha dichiarato all’Ansa. Il comico era stato scelto da Carlo Conti come co-conduttore di una delle serate del Festival. Che ne pensate facebook