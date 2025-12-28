Sanremo | Fialdini Delogu d’Urso Clara e Incontrada in pole position Incertezza sul ruolo di Pausini

In vista di Sanremo 2026, Carlo Conti sta valutando le possibili co-conduttrici, con nomi come Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Barbara d'Urso, Clara e Vanessa Incontrada tra le candidature più accreditate. Restano ancora incerte le decisioni sul ruolo di Laura Pausini, mentre le scelte definitive devono essere ancora ufficializzate. La selezione delle conduttrici sarà determinante per il tono dell'evento, che si avvicina rapidamente.

