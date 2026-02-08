mariah carey regina del backstage antonella clerici verso sanremo 2027 e torna la pace tra chiara ferragni e giulia de lellis

Mariah Carey si gode il backstage del festival, mentre Antonella Clerici si prepara per la prossima edizione di Sanremo nel 2027. Intanto, tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis torna il sorriso e la pace, dopo alcune tensioni passate. La settimana si chiude con diverse notizie che tengono banco nel mondo dello spettacolo, tutte da scoprire nella nostra newsletter.

Mariah Carey regina del backstage Alla cerimonia di presentazione di Milano Cortina, è backstage gate. Mariah Carey avrebbe avuto un camerino extralusso al piano terra, mentre Charlize Theron si è dovuta accontentare di uno spazio molto più piccolo al piano superiore, vicino a quello di Laura Pausini. Con la cantante italiana è arrivato anche un selfie condiviso sui social; con la popstar americana, invece, nessuna immagine e nessun incontro. A San Siro, anche i camerini raccontano una storia. Sanremo 2027: la Rai punta su Antonella Clerici, Carlo Conti regista Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora comunicato e già si pensa al 2027. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Giulia De Lellis e Chiara Ferragni hanno postato un selfie insieme, mettendo fine a una lunga lite sui social.

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si sono ritrovate insieme sui social.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Cerimonia Milano-Cortina 2026: fra polemiche, playback e un Mattarella in tram; Olimpiadi, le pagelle ai look: Vittoria Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), Matilda De Angelis non spicca il volo (6,5); Mariah Carey regina delle nevi, Laura Pausini in abito Armani; Mariah Carey canta in italiano a Milano Cortina: il suo gobbo esilarante e già virale (video).

