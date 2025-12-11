Hanno detto no Sanremo 2026 le due famose rinunciano al Festival | problema per Carlo Conti

Due rinunce eccellenti scuotono l’attesa per Sanremo 2026, creando scompiglio tra le fila degli organizzatori e ponendo nuove sfide a Carlo Conti. Mentre il festival si prepara a reinventarsi, le assenze di due grandi protagoniste aprono un dibattito sulle novità e le difficoltà di questa edizione tanto attesa.

Il Festival di Sanremo 2026 nasce sotto il segno dell’innovazione, tra aspettative altissime e un progetto che prometteva di aggiungere un tassello inedito alla storica kermesse. Carlo Conti, alla guida del nuovo corso sanremese, aveva immaginato un format per RaiPlay capace di parlare alle nuove generazioni: le figlie di, un esperimento televisivo che unisse freschezza, retaggio musicale e uno sguardo contemporaneo sulle storie degli artisti. Ma a poche settimane dal lancio operativo del progetto, l’imprevisto è arrivato a stravolgere le carte in tavola, aprendo un vuoto inatteso nel cast delle giovani conduttrici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026: i cantanti che hanno detto NO al Festival - Diversi cantanti hanno scelto di declinare l’invito di Carlo Conti a partecipare a Sanremo 2026: ecco chi avrebbe detto no ... Lo riporta daninseries.it

Sanremo: tutti i Big che hanno detto “no”. La nuova mossa di Carlo Conti - Sanremo 2026 sarà ricordato non solo per il cast che Carlo Conti sta costruendo, ma anche per l’insolita quantità di rifiuti eccellenti. Da 361magazine.com