sanremo giovani 2025 welo in gara con il brano emigrato

Emigrato è il brano con cui Welo partecipa a Sanremo Giovani 2025 e ha conquistato un posto tra i semifinalisti. Si intitola Emigrato il pezzo con cui  Welo partecipa a Sanremo Giovani 2025 e che ha conquistato un posto tra i semifinalisti, con la gara in onda stasera su Rai2. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è un vero manifesto generazionale: racconta senza filtri la realtà di chi parte perché “non c’è scelta”, tra lavoro in nero, famiglie che resistono, tradizioni che tengono in piedi e paesi dove i trattori sostituiscono i grattacieli. Nessuna idealizzazione, nessuna scorciatoia: solo vita vera, spesso scomoda, trasformata in musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

