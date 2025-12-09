Sanremo Giovani 2025 Welo in gara con il brano Emigrato
Emigrato è il brano con cui Welo partecipa a Sanremo Giovani 2025 e ha conquistato un posto tra i semifinalisti. Si intitola Emigrato il pezzo con cui Welo partecipa a Sanremo Giovani 2025 e che ha conquistato un posto tra i semifinalisti, con la gara in onda stasera su Rai2. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è un vero manifesto generazionale: racconta senza filtri la realtà di chi parte perché “non c’è scelta”, tra lavoro in nero, famiglie che resistono, tradizioni che tengono in piedi e paesi dove i trattori sostituiscono i grattacieli. Nessuna idealizzazione, nessuna scorciatoia: solo vita vera, spesso scomoda, trasformata in musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Welo a Sanremo Giovani con “Emigrato”: “Voglio il successo, ma senza lasciare il mio Sud” – Intervista - Welo in corsa a Sanremo Giovani con il brano "Emigrato" racconta: “Con questo brano alzo la mano per tutti noi del Sud” ... Si legge su superguidatv.it