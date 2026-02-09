Chiamato al posto di Andrea Pucci Sanremo 2026 la decisione di Carlo Conti

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti torna in pompa magna, questa volta nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. La sua presenza è stata annunciata ufficialmente, sostituendo Andrea Pucci, e l’attesa cresce tra i fan che sperano in una edizione memorabile.

Mancano poco più di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2026, che vedrà il ritorno di Carlo Conti nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. La macchina organizzativa è ormai pienamente operativa, ma attorno alla kermesse musicale più seguita d’Italia il clima si è già acceso, complice l’intenso dibattito che ogni anno accompagna scelte artistiche, ospiti e co-conduttori. Proprio sul fronte delle presenze sul palco dell’Ariston si sono concentrate nelle ultime ore numerose polemiche social. Al centro delle critiche la decisione di coinvolgere Andrea Pucci come co-conduttore: una scelta che ha generato una forte ondata di reazioni online, fino a spingere il comico a fare un passo indietro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha confermato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha ufficializzato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Concorsi Università al 3 febbraio 2026; Mia sorella sta male: la chiamata al 118 ma con l'indirizzo sbagliato, il dolore dello zio. La strage della famiglia uccisa dal monossido a Porcari; Ho bisogno di te: la chiamata di Miramari e il ritorno di Trombetta; Insigne: Napoli? C'è stata una chiamata, avrei giocato anche gratis. Al Pescara per una promessa fatta a Sebastiani.

Un posto al sole, anticipazioni di oggi 6 febbraio 2026: Eduardo oltre il limite, Raffaele nei guai per colpa di RosaNuovo episodio di Un Posto al Sole oggi, venerdì 6 febbraio 2026, in onda su Rai 3 alle 20.50. La ... msn.com

Un Posto al Sole Anticipazioni: Greta Fournier torna nella Soap... con il botto (letteralmente)!Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo un ritorno inaspettato. Stiamo parlando di Greta Fournier, che rimarrà per un po' a farci compagnia su Rai3. Scopriamo insieme cosa sappiamo. msn.com

“Quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, tornata a commentare il caso di Andrea Pucci, il comico scelto come co-conduttore di una serata di Sanremo che poi ha rinunciato. “Non sopporto il doppio facebook

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci: "Quando è contro di me è satira, se attaccano Schlein è sessismo" x.com