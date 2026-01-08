Sanremo 2026 Carlo Conti svela l’asso nella manica

A pochi mesi dall’edizione 2026 del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha annunciato una novità che potrebbe cambiare il corso della manifestazione. Attraverso una strategia innovativa, il conduttore intende offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e imprevedibile al pubblico e agli artisti. In questo articolo, analizziamo le anticipazioni e le possibili implicazioni di questa modifica, nel rispetto della tradizione e dell’evoluzione del festival.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a un debutto rivoluzionario e il TG1 ha appena lanciato la notizia bomba. Max Pezzali ricoprirà il ruolo di ospite fisso durante tutte le serate della kermesse, collegandosi direttamente dalla nave ancorata di fronte alla città ligure. Carlo Conti ha svelato questa sorpresa durante l'edizione serale del telegiornale, confermando che il palco sul mare sarà un pilastro fondamentale dell'evento.

