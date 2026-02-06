Sanremo 2026 | Leo Gassmann verso il Festival | Sono tranquillo E annuncia il nuovo album

Leo Gassmann si prepara per il Festival senza ansie. Dopo aver vinto tra i Giovani nel 2020 e aver già partecipato tra i Big nel 2023, ora il cantautore romano si dice sereno. In un incontro a Milano, ha confermato di essere tranquillo e ha anche annunciato il suo nuovo album, senza lasciarsi prendere dall’ansia.

Leo Gassmann va incontro senza patemi d’animo a Sanremo. Dopo la partecipazione alla gara dei Giovani, con vittoria, nel 2020 e l’esordio tra i Big nel 2023, il 27enne cantautore romano, in vista del Festival 2026, in un incontro con la stampa a Milano, afferma: “Sono tranquillo”. “Il primo Festival nei Big è sempre un’incognita, tra l’altro in quei giorni avevo la febbre, presi il cortisone che alla fine ti sfibra la voce. A Sanremo una minima cosa, un commento sbagliato, ti cambia tutto. Oggi sono più consapevole, ho una visione chiara dei miei orizzonti, ci arriverò in forma fisica e mentale, è un palco che merita rispetto, è una responsabilità”, dice Gassmann, che all’Ariston porta il brano ‘Naturale’ e afferma con un misto di candore e consapevolezza: “Cantare d’amore è necessario, c’è bisogno di pace”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

