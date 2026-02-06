Sanremo 2026 | Leo Gassmann verso il Festival | Sono tranquillo E annuncia il nuovo album
Leo Gassmann si prepara per il Festival senza ansie. Dopo aver vinto tra i Giovani nel 2020 e aver già partecipato tra i Big nel 2023, ora il cantautore romano si dice sereno. In un incontro a Milano, ha confermato di essere tranquillo e ha anche annunciato il suo nuovo album, senza lasciarsi prendere dall’ansia.
Leo Gassmann va incontro senza patemi d’animo a Sanremo. Dopo la partecipazione alla gara dei Giovani, con vittoria, nel 2020 e l’esordio tra i Big nel 2023, il 27enne cantautore romano, in vista del Festival 2026, in un incontro con la stampa a Milano, afferma: “Sono tranquillo”. “Il primo Festival nei Big è sempre un’incognita, tra l’altro in quei giorni avevo la febbre, presi il cortisone che alla fine ti sfibra la voce. A Sanremo una minima cosa, un commento sbagliato, ti cambia tutto. Oggi sono più consapevole, ho una visione chiara dei miei orizzonti, ci arriverò in forma fisica e mentale, è un palco che merita rispetto, è una responsabilità”, dice Gassmann, che all’Ariston porta il brano ‘Naturale’ e afferma con un misto di candore e consapevolezza: “Cantare d’amore è necessario, c’è bisogno di pace”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leo Gassmann a Sanremo 2026: «Sto diventando un cantautore, al Festival porto il mio disco country. Israele? Preferisco il dialogo al costruire muri»
Leo Gassmann torna sul palco di Sanremo con il suo nuovo disco country, pronto a presentarlo in gara con il brano Naturale.
In attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Mara Sattei annuncia il nuovo album
Mara Sattei, in attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, annuncia il suo nuovo album,
