Sannicola il sistema Piccione al vaglio della giudice | chiesto il processo per 28 imputati

La giudice ha chiesto il processo per 28 imputati legati a un presunto sistema di potere a Sannicola. Secondo le accuse, l’ex sindaco e alcuni collaboratori gestivano il Comune come un feudo, con uffici pieni di persone fedeli che assicuravano il controllo totale sulla politica locale. Ora si attende la decisione finale, mentre le indagini continuano a fare luce su questa gestione.

SANNICOLA – Un Comune gestito come un feudo personale, dove ogni ufficio chiave era occupato da “pedine” fedelissime, capaci di garantire all’ex sindaco un controllo totale e un’influenza politica rimasta intatta anche dopo il passaggio di testimone. È questa la descrizione, cruda e dettagliata, che emerge dalle carte dell’inchiesta sull’amministrazione di Sannicola giunta alla fase decisiva. La sostituta procuratrice Patrizia Ciccarese ha infatti avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per 28 persone e tre società coinvolte nelle indagini. L’appuntamento è fissato per il prossimo 14 aprile alle 9.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Sannicola Sistema

È stato richiesto il rinvio a giudizio per 32 imputati nell’ambito dell’inchiesta “Pitbull”, che riguarda accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con l’aggravante mafiosa.

A Crotone si è aperto il processo per l’incidente di Cutro, che ha fatto scalpore quest’anno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sannicola Sistema

Sannicola, il sistema Piccione al vaglio della giudice: chiesto il processo per 28 imputatiLa Procura di Lecce ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex sindaco, l’attuale primo cittadino e decine tra funzionari e imprenditori. Il prossimo 14 aprile l’appuntamento nell’aula ... lecceprima.it

Presunto giro di corruzione, falso e frode. Ventotto persone rischiano il processoTra gli imputati l’ex vice sindaco di Sannicola, Cosimo Piccione. L’udienza preliminare si terrà il 14 aprile ... leccenews24.it

| | – Sannicola (Le) è con la Green Volley Galatone Sering è il punto di riferimento per la formazione professionale nel campo dei Sistemi di Gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. Il team di docenti qualificati, ag facebook