Schlein | Manovra di promesse tradite Per una gastroscopia serve un anno e mezzo – Il video

Nel video si analizzano le recenti decisioni politiche prese in Italia, evidenziando come molte promesse siano state disattese. Si sottolinea, ad esempio, la lunga attesa di circa un anno e mezzo per una gastroscopia e gli effetti delle modifiche alle pensioni e alle aliquote delle accise. Un quadro che invita a riflettere sulle reali intenzioni e risultati delle misure adottate.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "È una manovra di promesse tradite: volevate abolire la Fornero e invece avete aumentato l'età pensionabile, avete aumentato le minime solo di un paio di caffè, avete abolito opzione donna e avete aumentato le accise. Non vi crede più nessuno. Ci sono famiglie che stanno decidendo se ritardare il pagamento dell'affitto e il costo delle bollette e che ci sono 6 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi. Una manovra che non è in grado di affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è una manovra sbagliata. Di austerità e lo state anche rivendicando". 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Manovra, Schlein: promesse tradite, dopo 3 anni colpa di altri?

Leggi anche: **Manovra: Schlein, 'promesse tradite, non vi crede più nessuno'**

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manovra, cartelli e proteste dell’opposizione al Senato: “Promesse tradite, è un vicolo cieco”; Le opposizioni attaccano il Governo sulle pensioni: Tradite le promesse; Manovra, l’ultima notte in Aula e lo scontro: chi vince davvero; Bonaccini: “Giorgetti commissariato, si dimetta. L’Italia sta perdendo competitività”.

Schlein: Manovra di promesse tradite. Per una gastroscopia serve un anno e mezzo - "È una manovra di promesse tradite: volevate abolire la Fornero e invece avete aumentato l'età pensionabile, avete aumentato le minime solo di un paio di caffè, avete abolito opzione donna e avete aum ... ilgiornale.it