Schlein | Manovra di promesse tradite Per una gastroscopia serve un anno e mezzo – Il video
Nel video si analizzano le recenti decisioni politiche prese in Italia, evidenziando come molte promesse siano state disattese. Si sottolinea, ad esempio, la lunga attesa di circa un anno e mezzo per una gastroscopia e gli effetti delle modifiche alle pensioni e alle aliquote delle accise. Un quadro che invita a riflettere sulle reali intenzioni e risultati delle misure adottate.
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "È una manovra di promesse tradite: volevate abolire la Fornero e invece avete aumentato l'età pensionabile, avete aumentato le minime solo di un paio di caffè, avete abolito opzione donna e avete aumentato le accise. Non vi crede più nessuno. Ci sono famiglie che stanno decidendo se ritardare il pagamento dell'affitto e il costo delle bollette e che ci sono 6 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi. Una manovra che non è in grado di affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è una manovra sbagliata. Di austerità e lo state anche rivendicando". 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Manovra, Schlein: promesse tradite, dopo 3 anni colpa di altri?
Leggi anche: **Manovra: Schlein, 'promesse tradite, non vi crede più nessuno'**
Manovra, cartelli e proteste dell’opposizione al Senato: “Promesse tradite, è un vicolo cieco”; Le opposizioni attaccano il Governo sulle pensioni: Tradite le promesse; Manovra, l’ultima notte in Aula e lo scontro: chi vince davvero; Bonaccini: “Giorgetti commissariato, si dimetta. L’Italia sta perdendo competitività”.
Schlein: Manovra di promesse tradite. Per una gastroscopia serve un anno e mezzo - "È una manovra di promesse tradite: volevate abolire la Fornero e invece avete aumentato l'età pensionabile, avete aumentato le minime solo di un paio di caffè, avete abolito opzione donna e avete aum ... ilgiornale.it
Manovra, Meloni: "Seria e responsabile, mantenuti gli impegni". La replica di Schlein: "Promesse tradite, vi batteremo" - Una esulta via social subito dopo l'ok definitivo, l'altra attacca in Aula dando appuntamento alle prossime elezioni. msn.com
Schlein attacca: “Manovra sbagliata e austera che aiuta i più ricchi. Non vi crede più nessuno” - “Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e liste d’attesa per la sanità. ilfattoquotidiano.it
Agenzia Vista. . Manovra, Schlein a Governo: La vostra propaganda non regge più. Vi batteremo alle prossime elezioni - facebook.com facebook
#Manovra, #Schlein ( #PD): "Le preoccupazioni degli italiani sono il #carovita e la #sanità, la legge di bilancio peggiore le cose. In tre anni di governo #Meloni è scesa la spesa pubblica su sanità, scuola, politiche industriali e sulla casa ma aumenta sulla spes x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.