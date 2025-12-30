Schlein | Manovra di promesse tradite Per una gastroscopia serve un anno e mezzo – Il video

Nel video si analizzano le recenti decisioni politiche prese in Italia, evidenziando come molte promesse siano state disattese. Si sottolinea, ad esempio, la lunga attesa di circa un anno e mezzo per una gastroscopia e gli effetti delle modifiche alle pensioni e alle aliquote delle accise. Un quadro che invita a riflettere sulle reali intenzioni e risultati delle misure adottate.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "È una manovra di promesse tradite: volevate abolire la Fornero e invece avete aumentato l'età pensionabile, avete aumentato le minime solo di un paio di caffè, avete abolito opzione donna e avete aumentato le accise. Non vi crede più nessuno. Ci sono famiglie che stanno decidendo se ritardare il pagamento dell'affitto e il costo delle bollette e che ci sono 6 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi. Una manovra che non è in grado di affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è una manovra sbagliata. Di austerità e lo state anche rivendicando". 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

