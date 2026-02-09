Sanae Takaichi conquista ancora le elezioni anticipate in Giappone. La leader conservatrice, che si ispira a Margaret Thatcher, ha ottenuto una vittoria schiacciante, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama politico giapponese. La sua campagna si è concentrata su posizioni dure e un forte richiamo al nazionalismo, convincendo ancora una volta gli elettori.

Il primo ministro giapponese Sane Takaichi, conservatrice e ispirata da Margaret Tatcher, ha vinto nuovamente le elezioni anticipate. Come ha scritto Federico Rampini sul Corriere della Sera, «sul piano interno» uno degli ingredienti del suo successo è «il no all’immigrazione». Peraltro, ai giovani «piace il messaggio femminista che la sua ascesa al potere trasmette», visto che è la prima premier donna nella storia del Sol Levante. Altro che quote rosa, Takaichi ha dimostrato di saper conquistare i propri risultati sul campo. Il terzo segreto della sua popolarità riguarda la custodia dell’eredità di Shinzo Abe «per traghettare il Giappone dal suo pacifismo disarmato — scritto nella Costituzione del 1945 e voluto dagli americani — verso una ripresa di capacità difensiva». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanae Takaichi vince ancora: il segreto del nuovo trionfo elettorale della “lady di destra” giapponese

