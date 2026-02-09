La premier giapponese Sanae Takaichi ha vinto le elezioni anticipate con un risultato schiacciante. Il suo partito di destra ha conquistato i due terzi dei seggi alla camera bassa, consolidando il suo ruolo di leader. La vittoria apre la strada a una nuova fase politica in Giappone, con Takaichi pronta a spingere le sue riforme. La leader ha festeggiato il risultato, che le dà un forte mandato popolare.

Secondo i risultati parziali, il Partito liberaldemocratico (Pld, destra) ha ottenuto circa 316 seggi su 465. Con il suo partner di coalizione, il Partito dell’innovazione, arriverebbe addirittura a 352 seggi. Sulla scia di un colossale piano di rilancio adottato alla fine del 2025, il governo Takaichi aveva presentato un nuovo bilancio da record (circa 665 miliardi di euro) per il 2026, impegnandosi a farlo approvare rapidamente. Il successo delle misure economiche dell’esecutivo dipenderà però anche dalla capacità di contenere l’inflazione, che è una delle principali preoccupazioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La premier giapponese Sanae Takaichi vince nettamente le elezioni anticipate

Approfondimenti su Sanae Takaichi

Il 19 gennaio, Sanae Takaichi, premier giapponese, ha annunciato lo scioglimento della camera bassa e l’indizione di elezioni legislative anticipate per l’8 febbraio.

Sanae Takaichi conquista un risultato netto nelle elezioni anticipate in Giappone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanae Takaichi

Argomenti discussi: Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentari; Giappone, trionfo elettorale per la premier Takaichi; Giappone, trionfo di Sanae Takaichi alle elezioni anticipate: la premier blinda la sua maggioranza; Può il primo ministro giapponese Sanae Takaichi governare da sola?.

Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentariLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentari ... tg24.sky.it

La premier giapponese Sanae Takaichi vince nettamente le elezioni anticipateLa premier giapponese di destra Sanae Takaichi ha ottenuto una vittoria trionfale nelle elezioni legislative anticipate dell’8 febbraio, con il partito al governo che ha ottenuto la maggioranza dei du ... internazionale.it

I primi exit poll assegnano una larga vittoria della prima ministra Sanae Takaichi e del suo Partito Liberal-democratico (Ldp), che ha conquistato la stragrande maggioranza dei seggi alla Camera bassa. Una grande vittoria politica, ma adesso comincia il difficil facebook

Giappone La coalizione della premier Sanae Takaichi ha conquistato una maggioranza di oltre due terzi alla Camera bassa. Un successo schiacciante che inverte la tendenza negativa del Partito liberaldemocratico e dà spinta al suo programma. Dal min x.com