San Vittore del Lazio Colpo ai reati predatori Jammer e arnesi da scasso pronti all’uso I Carabinieri fermano nel Cassinate un terzetto sospetto

I Carabinieri di San Vittore del Lazio hanno intercettato e fermato un trio sospetto nel Cassinate. I militari, durante un controllo, hanno trovato jammer e attrezzi da scasso pronti all’uso, che i tre avevano con sé. Il blitz potrebbe aver evitato un altro furto nella zona. I sospetti sono ora in mano alla giustizia, mentre si indaga per capire se fossero già pronti a colpire.

SAN VITTORE DEL LAZIO – Un intervento tempestivo che potrebbe aver evitato l'ennesimo raid criminale in un territorio già duramente colpito dai reati predatori.

