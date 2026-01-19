In trasferta con un' auto a noleggio | scoperti con arnesi da scasso e spray al peperoncino

Durante un controllo a Gaeta, i carabinieri hanno fermato un'auto a noleggio con a bordo quattro persone trovate in possesso di strumenti da scasso e spray al peperoncino. L'intervento rientra in attività di monitoraggio del territorio, che ha portato alla denuncia degli individui per porto di chiavi alterate e attrezzi da scasso, contribuendo alla sicurezza locale e alla prevenzione di reati.

Quattro giovani, provenienti da Aprilia, sorpresi e denunciati dai carabinieri a Gaeta. Per tutti un foglio di via obbligatorio In quattro fermati dai carabinieri a bordo di un'auto presa a noleggio. E' accaduto nella città di Gaeta, dove i carabinieri della tenenza locale, nell'ambito di un monitoraggio del territorio, hanno fatto scattare denunce per porto di chiavi alterate e grimaldelli, in concorso. I quattro giovani, di età compresa tra i 22 e i 31 anni, tutti provenienti dal comune di Aprilia e già noti alle forze di polizia, sono stati sottoposti a una perquisizione personale e del veicolo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Due giovani di Giugliano sono stati arrestati a Trentola Ducenta durante un inseguimento, trovati in possesso di arnesi da scasso e passamontagna. L'intervento dei carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, coordinati dalla Compagnia di Aversa, è avvenuto nell'ambito di un'operazione mirata a prevenire furti di autovetture. Un intervento tempestivo che ha portato alla cattura dei soggetti, fermamente decisi a mettere in atto attività illecite.

