Non si fermano all’alt in auto monete da collezione rubate e arnesi da scasso | 28enne in manette

Ciserano. In via Francesca a Ciserano nella serata di giovedì scorso, 4 dicembre, durante un servizio perlustrativo una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a una Volvo V60 con a bordo 4 persone. Il conducente, anzichè fermarsi, ha però accelerato: è iniziato così un inseguimento per le vie del paese, poi concluso a Verdellino quando i fuggitivi hanno abbandonato l’auto proseguendo la loro fuga a piedi. I militari hanno raggiunto uno dei 4 passeggeri, un 28enne di origini albanesi, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Il giovane ha opposto resistenza, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it