La festa degli innamorati si trasforma in un incubo per Bahar Çe?meli nella nuova stagione di La Forza di una Donna. Da San Valentino, gli spettatori vedranno un episodio carico di tensione, con eventi drammatici che coinvolgono direttamente la protagonista interpretata da Özge Özpirinçci. La situazione peggiora, e i fan della serie si preparano a seguire un fronte di emozioni forti.

© US Mediaset A partire dal giorno di San Valentino i telespettatori de La Forza di una Donna cominceranno ad assistere ad un evento piuttosto drammatico per Bahar Çe?meli (Özge Özpirinçci). Nella dizi di Canale 5 si respirerà un’aria tutt’altro che romantica, visto che la protagonista dovrà affrontare un nuovo lutto, a pochi giorni di distanza da quello della madre Hatice (Bennu Yildirimlar). Un evento cruciale per il prosieguo delle prossime vicende della soap, che vi anticipiamo in questo articolo (ragione per cui vi invitiamo a non proseguire con la lettura se non volete spoiler ). Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - San Valentino ‘di morte’ per Bahar

Il 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo

