La Forza di una Donna spoiler Bahar minacciata di morte | Ora tocca a te

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera turca La forza di una donna sono drammatici per Bahar. Ecco cosa accadrà. Puntate drammatiche quelle de La forza di una donna in onda nelle prossime settimane. Per Bahar non sembra esserci pace perché dopo la morte di Sarp, Sirin mostrerà nuovamente la sua vera indole e, con una frase, farà tremare Bahar. “ Adesso tocca a te”, sono le parole che Sirin dirà gelando Bahar che comincerà a pensare di essere seriamente in pericolo. La calma apparente che sembrava essere stata raggiunta, Sirin che dopo la tragica scomparsa di Hatice aveva mostrato un volto nuovo, finirà proprio quando Sirin deciderà di tirare fuori la sua vera natura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

