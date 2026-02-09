San Valentino alla libreria La casa sull' albero

Arezzo si riempie di cuore e parole con l’evento di San Valentino alla libreria La casa sull’albero. Oggi, tra scaffali pieni di libri e calore, le persone hanno ascoltato storie di amicizie, baci e affetti, tutto per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature. Un pomeriggio diverso, dedicato a leggere e condividere emozioni, nel segno della passione e della vicinanza.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Nel giorno di San Valentino alla libreria La casa sull'albero di Arezzo arriva «Vedi alla voce amore», storie di amicizie, baci ed affetti per celebrare, leggendo, l'amore in tutte le sue forme. Letture speciali per grandi e piccoli per raccontare il sentimento che muove il mondo. Sabato 14 febbraio alle ore 11.00 c'è Piccoli, molto piccoli, piccolissimi (18-36 mesi). Non potrebbero essere più diversi. Lui è un gatto tutto nero che esce solo di giorno, lei una gatta tutta bianca che esce solo di notte. Lui ama raccogliere le margherite, lei va a caccia di bisce e pipistrelli.

