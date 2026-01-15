Pretty Woman torna al cinema a San Valentino

Per celebrare San Valentino, Pretty Woman torna nelle sale cinematografiche. Il film, diventato un classico della commedia romantica degli anni ’80, sarà nuovamente disponibile per gli appassionati che desiderano rivivere questa storia d’amore iconica. Un’occasione per godere di un film amato e condividere un momento speciale con chi si ama. La proiezione rappresenta un ritorno gradito per i fan e un’opportunità di riscoprire un’opera che ha segnato un’epoca.

La notizia che tutti i fan della più famosa love story Anni '80 stavano aspettando. In occasione di San Valentino il film cult Pretty Woman torna al cinema. Vediamo il trailer della famosissima commedia romantica e le date in cui resterà al cinema, nel suo grande ritorno in sala. La commedia diretta da da Garry Marshall. Garry Marshall diresse Pretty Woman nel 1990, portando nel cuore di milioni di persone la storia romantica con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts. Il film lanciò sul grande schermo la giovane Roberts, che nel film interpreta il ruolo di una giovane prostituta, Vivian Ward, la cui vita iterata e rassegnata viene stravolta dall'incontro con Edward, un affarista miliardario.

PRETTY WOMAN - al cinema il 9, 10, 11 e 14 febbraio - TRAILER

Il grande amore torna sul grande schermo… al Nexus! Pretty Woman ritorna in versione restaurata 4K per farci sognare ancora una volta con la sua magia, le sue risate e il romanticismo che ha conquistato il mondo. solo il 9, 10, 11 e 14 febbraio Vi facebook

