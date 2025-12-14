San Donato Tavarnelle-Grosseto la dirigenza maremmana | In tribuna offese e uno schiaffo

Nel match di Serie D tra San Donato Tavarnelle e Grosseto, la società maremma denuncia un grave episodio in tribuna, definendolo un’offesa e uno schiaffo. L’episodio ha suscitato scalpore e sollevato preoccupazioni sul rispetto e la sportività nel calcio dilettantistico toscano.

Tavarnelle (Firenze), 14 dicembre 2025 – Grave episodio nel campionato di Serie D, denunciato dal Grosseto in occasione della sfida sul campo del San Donato Tavarnelle. La società maremmana, con una nota su Facebook, denuncia con una nota che la propria dirigenza ha subito «comportamenti offensivi e violenti» da parte di alcuni soggetti dopo la gara vinta per 1-0 oggi fuori casa contro il San Donato Tavarnelle a Tavarnelle ( Firenze). «In particolare Serena Nosi, compagna del direttore generale Filippo Vetrini, è stata pesantemente insultata e aggredita con uno schiaffo al volt o ». Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

