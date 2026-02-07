Samugheo | il Carnevale sardo si prepara a una domenica di festa e visibilità nazionale con A Maimone

Samugheo si appresta a vivere una domenica di festa con la sfilata di “A Maimone”. Migliaia di persone sono attese per vedere le maschere e le tradizioni sarde che saranno protagoniste del carnevale, portando il piccolo paese al centro dell’attenzione nazionale.

Samugheo si prepara a vivere una domenica di carnevale straordinaria, con una sfilata che promette di attrarre migliaia di persone e di portare il cuore pulsante della tradizione sarda a un livello di visibilità mai raggiunto prima. L’evento, in programma per l’8 febbraio, non è solo una celebrazione del folklore locale, ma una vetrina per un patrimonio culturale riconosciuto a livello regionale e nazionale, come testimonia l’inclusione nel cartellone degli eventi promossi dall’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna a partire dal 2025. Il piccolo centro dell’Alto Oristanese, da vent’anni palcoscenico di “A Maimone”, si appresta ad accogliere gruppi mascherati provenienti da diverse regioni d’Italia e persino dall’estero, in una giornata che si preannuncia ricca di colori, suoni e suggestioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Samugheo Carnevale Cerreto Sannita si prepara al Carnevale: tre giorni di festa Cerreto Sannita si appresta a vivere tre giorni di festa. Carnevale 2026, sfilata dei carri e non solo: Latina si prepara a quattro giorni di festa Latina si avvicina al Carnevale 2026, un evento che coinvolge la città in quattro giorni di festeggiamenti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Samugheo Carnevale Argomenti discussi: A Samugheo è tempo di carnevale: domenica 8 febbraio torna A Maimone; Dove vivere il Carnevale in Sardegna: date, riti e grandi eventi; Carnevale 2026 in Sardegna: tutti gli appuntamenti da non perdere; Carnevale, quando le canzoni smettono di parlare al potere. Carnevale in sardo: sapete come si dice nelle diverse zone dell’Isola?Il Carnevale in Sardegna non è una festa unica, ma un mosaico di tradizioni che iniziano dal linguaggio. Pronunciare il nome di questa ricorrenza significa, infatti, tracciare una mappa geografica e c ... vistanet.it A Maimone, il Carnevale di Samugheo entra nel cartellone degli eventi regionaliConto alla rovescia nella cittadina del Mandrolisai per A Maimone, il suggestivo carnevale tradizionale sardo proposto a Samugheo e da quest’anno parte integrante del cartellone di eventi promosso ... unionesarda.it #Samugheo accoglierà non solo le sue maschere storiche, ma anche ospiti provenienti da fuori Sardegna: le maschere tradizionali del Carnevale di Tricarico, in Basilicata, e gli Skoromati di Podgrad, in Slovenia, l’antica Castelnu facebook In occasione di “A Maimone”, l’antico Carnevale Samughese, il Murats sarà aperto con orario continuato dalle 10.00 alle 17.30! Ti aspettiamo! #Samugheo #Sardegna ancestrale instagram.com/p/DUQGjMCDO85/… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.