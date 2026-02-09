La Sampdoria si prepara a sfidare il Palermo nella partita della ventiquattresima giornata di Serie B 20252026. I liguri cercano punti per uscire dai bassifondi della classifica e riaccendere le speranze di playoff. I siciliani, invece, puntano alla vittoria per mantenere vivo il sogno della promozione diretta. La sfida si gioca in un momento importante per entrambe, con le due squadre che vogliono dimostrare il loro valore sul campo.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I blucerchiati vogliono uscire dai bassifondi e rilanciare la rincorsa playoff, mentre i rosanero puntano alla promozione diretta. Sampdoria vs Palermo si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 19 presso lo stadio Ferraris. S AMPDORIA VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati sono in difficoltà ma in ripresa, visto il 14esimo posto con 25 punti. L’ultima vittoria in casa del Modena ha dato ossigeno e stabilità, ma servono ancora punti per superare definitivamente la crisi e provare a sognare i playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Palermo, ventiquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

