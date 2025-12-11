Palermo vs Sampdoria sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Palermo e Sampdoria, valida per la sedicesima giornata della Serie B 2025/2026, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi. I rosanero puntano a consolidare la posizione di vertice, mentre i blucerchiati cercano punti importanti per evitare la zona retrocessione. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rosanero cercano continuità per rimanere nella parte alta della classifica, mentre i blucerchiati hanno bisogno di punti per la salvezza. Palermo vs SAmpdoria si giocherà venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera. PALERMO VS SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo essere tornati alla vittoria, battendo l’Empoli in trasferta, i blucerchiati non possono più permettersi di perdere punti, dopo il periodo negativo vissuto negli ultimi due mesi. Il distacco di cinque punti dal vertice non è poco, per cui bisogna continuare a vincere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Sampdoria, sedicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Palermo-Sampdoria, al Barbera arbitra Pezzuto - Genova – Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce a dirigere il big match della sedicesima giornata di Serie B previsto per venerdì sera al Barbera fra Palermo e Sampdoria. Si legge su ilsecoloxix.it

Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Palermo e Sampdoria si sfidano nella sedicesima giornata del campionato di Serie B 2025/2026: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. Riporta goal.com

VENUTI: «CON IL PALERMO CERCHEREMO DI FARE LA NOSTRA PARTITA, SI PUÒ VINCERE E PERDERE CON CHIUNQUE» Di Redazione ForzaPalermo.it Lorenzo Venuti, difensore della Sampdoria, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport