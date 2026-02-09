Martedì sera la Sampdoria di Gregucci sfida il Palermo di Inzaghi in una partita che si fa sentire. I doriani, che cercano disperatamente punti per non retrocedere, incontrano una squadra che vuole continuare la sua corsa in classifica. La partita si gioca alle 19:00 e promette emozioni. La sfida tra queste due formazioni resta uno degli appuntamenti da non perdere della giornata.

Rimane sempre una partita di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi, anche se i blucerchiati sono attualmente in lotta per restare in serie B. La vittoria di Modena firmata dal primo gol di Brunori (ex di turno) con le sua nuova squadra ha finalmente rimosso lo 0 dalla casella delle vittorie esterne stagionali. Finalmente i genovesi sono fuori dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Palermo (martedì 10 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Sampdoria Palermo

Questa sera alle 20:00 all’Euganeo si gioca la partita tra Padova e Carrarese, valida per la 24esima giornata di Serie B.

Sabato pomeriggio il Modena affronta la Sampdoria in una partita che può dire molto per le ambizioni di classifica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sampdoria Palermo

Argomenti discussi: Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Palermo; Sampdoria-Palermo: info accrediti media e fotografi; Sampdoria-Palermo: info accrediti media e fotografi; Serie B: il Venezia espugna Frosinone, Monza e Palermo inseguono.

Sampdoria, Salvatore Esposito è già in campo: ecco quando può tornareSalvatore Esposito ha svolto lavoro differenziato sul campo: il centrocampista della Sampdoria punta al rientro entro fine febbraio ... clubdoria46.it

Sampdoria Palermo, i siciliani si preparano alla sfida contro la squadra di Gregucci con un allenamento mirato: i dettagliSampdoria Palermo, i siciliani si preparano alla sfida contro la squadra di Gregucci con un allenamento mirato: i dettagli In vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Palermo scendere in ... sampnews24.com

Sampdoria, Brunori dopo il Modena: “C’è voglia di rivalsa da parte di tutti, adesso testa al Palermo”: L'attaccante ex Palermo si esprime al termine della sfida vinta contro il Modena e si proietta già alla prossima gara, martedì, proprio contro i rosanero http://mg facebook

Palermo, Inzaghi: “Da domani testa alla Sampdoria, sarà un’altra gara complicata” x.com