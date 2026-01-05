Granada CF-Rayo Vallecano martedì 06 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol a Los Carmenes?

Il 6 gennaio 2026 alle ore 19:00 si affrontano Granada CF e Rayo Vallecano a Los Carmenes, in una gara valida per i sedicesimi di finale di Copa del Rey. Il Rayo Vallecano non partecipò all’ultima ronda di qualificazione, essendo impegnato nella Conference League. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di pochi gol in questa sfida.

Il Rayo Vallecano non giocò nell’ultima ronda di qualificazione di Copa del Rey perchè era impegnato nell’ultimo turno di Conference League: martedì sera i Matagigantes recupereranno la loro gara relativa ai sedicesimi di finale e se la vedranno contro il Granada. La squadra di Vallecas è reduce da un’amara beffa, maturata venerdì notte: nell’anticipo del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Granada CF-Rayo Vallecano (martedì 06 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol a Los Carmenes? Leggi anche: Granada CF-Rayo Vallecano (martedì 06 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes impegnati in Copa del Rey Leggi anche: Rayo Vallecano-Valencia (lunedì 01 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol nel posticipo? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Granada CF-Rayo Vallecano (martedì 06 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes...; Pronostico Granada CF vs Rayo Vallecano 06 Gennaio 2026; Granada CF - Rayo Vallecano Pronostico e confronto quote 06.01.2026; Granada CF-Rayo Vallecano martedì 06 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Matagigantes impegnati in Copa del Rey. Pronostico Granada CF vs Rayo Vallecano 06 Gennaio 2026 - Pronostico Granada CF vs Rayo Vallecano del 6 gennaio 2026 in Copa del Rey: analisi squadre, forma recente, giocatori chiave, ... europacalcio.it

Previa Granada CF - Rayo Vallecano: una eliminatoria copera para mejorar sensaciones - Rayo Vallecano / Dieciseisavos de final de Copa del Rey / Martes 6 de enero de 2026, 19:00 horas / Árbitro: César Soto (Comité riojano) / El Granada CF buscará dar la sorpresa en Copa del Re ... vavel.com

Granada y Rayo Vallecano cierran los dieciseisavos de final de la Copa del Rey - Partido aplazado por la disputa de la Conference League por parte del equipo madrileño ... diariodeleon.es

Today Copa del Rey, Supercoppa Italiana and taca de Portugal Matches score prediction #football #CopaDelRey #SupercoppaItaliana #AthleticClub #Getafe #RealBetis #RayoVallecano #ACMilan #SportingCP #FCPorto #napoli #granada #Burgo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.