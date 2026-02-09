Salute globale l’Italia fa rete per rafforzare la cooperazione internazionale

L’Italia si mette in gioco con una nuova firma per rafforzare la cooperazione internazionale sulla salute. Ieri a Lungotevere Ripa è stata siglata la Convenzione quadro che coinvolge il Ministero della Salute, quello degli Esteri, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l’Inmp. L’obiettivo è lavorare insieme per migliorare la salute in un’ottica globale e integrare le azioni tra diversi settori e Paesi.

Una firma che punta a fare la differenza per la salute in ottica One Health. È stata siglata a Lungotevere Ripa la Convenzione quadro per la cooperazione internazionale che vede coinvolti il ministero della Salute, quello degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (Inmp). La Convenzione, sottolinea in una nota il ministero della Salute, sancisce l’avvio di una collaborazione strutturata e di lungo periodo tra le amministrazioni del Belpaese impegnate nella cooperazione sanitaria internazionale, “con un focus prioritario sull’ Africa nell’ambito del piano Mattei”, per contribuire al rafforzamento dei sistemi sanitari nei Paesi partner, in coerenza con l’Agenda 2030 e con le priorità della Cooperazione italiana allo sviluppo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

