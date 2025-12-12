Sicurezza globale l' Italia rafforza la rete internazionale

L'Italia intensifica il suo impegno internazionale nella sicurezza globale attraverso il rafforzamento della cooperazione di polizia, la lotta alla criminalità organizzata e lo sviluppo di progetti nei Balcani. Il ruolo nel sistema di Interpol cresce, sottolineando l'importanza strategica del Paese nel panorama della sicurezza internazionale.

Cooperazione di polizia, contrasto alla criminalità organizzata, progetti nei Balcani e ruolo crescente in Interpol. La riunione plenaria annuale degli esperti per la sicurezza, alla presenza dei vertici di governo, Polizia, magistratura antimafia e Interpol a Roma ha evidenziato come il 2025 abbia segnato un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra Ministero dell’Interno e MAECI, con una rete di esperti attiva in 50 Paesi e accrediti in altri 38. La collaborazione interforze ha prodotto risultati rilevanti: 880 estradizioni, oltre 180.000 scambi informativi tramite Europol e canali Schengen e più di 1. Tgcom24.mediaset.it

