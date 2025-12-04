Dalla Cina a Perugia | l’ateneo umbro rafforza la rete globale di cooperazione

Una delegazione della Shandong University of Finance and Economics di Jinan (Cina) ha visitato l’ Università degli Studi di Perugia per sottoscrivere un accordo di cooperazione e scambio di personale e studenti con il Dipartimento di Giurisprudenza. La delegazione cinese era composta dal Prof. Zhang Peiguo, Vice President; Yu Wenguang, Director dell’Academic Affairs Office; Prof. Xu Peng, Dean della School of Business Administration; Prof. Zhang Lin, Dean della School of Law; Ma Xiaoqian, Deputy Director dell’International Office; e dalla Prof.ssa Li Yunxia, Director del Department of Civil & Commercial Law del Sino-Italian Research Center della Provincia di Shandong. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

