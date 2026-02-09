Salus Pueri apre le porte | operativo il nuovo ospedale pediatrico del Veneto

La città di Padova si prepara a cambiare volto con l’apertura del nuovo ospedale pediatrico “Salus Pueri”. Da oggi, i genitori e i piccoli pazienti hanno una struttura più grande e moderna a disposizione, pensata per offrire cure più snelle e organizzate. La nuova sede si inserisce in un momento in cui la sanità richiede servizi più efficienti, e promette di migliorare significativamente l’assistenza ai bambini del Veneto.

La città del Santo da oggi, lunedì 9 febbraio, ha una nuova "casa" per la cura dei più piccoli: è operativo il nuovo ospedale pediatrico del Veneto "Salus Pueri", nato per rispondere all'esigenza di una struttura più ampia e moderna, capace di razionalizzare i percorsi e centralizzare attività. Il nuovo edificio è collegato direttamente ai reparti di ostetricia e ginecologia, creando un polo integrato per la salute materno-infantile. Il primo paziente è stato trasferito alle 7.50 in Terapia Intensiva Pediatrica, l'ultimo alle 12 in Nefrologia Pediatrica. Il bimbo più piccolo ha 30 giorni.

