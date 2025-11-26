Pet therapy reale | l' ospedale apre le porte agli amici a quattro zampe dei pazienti

È stato inaugurato spazio dedicato agli amici a quattro zampe dei pazienti ricoverati all'ospedale di Ravenna. Negli ultimi anni, è stato dimostrato che la presenza di animali di affezione come cani e gatti può avere un impatto positivo sul benessere psicologico e fisico dei pazienti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Pet therapy reale: l'ospedale apre le porte agli amici a quattro zampe dei pazienti

Contenuti che potrebbero interessarti

KENNEDY… la TRAGEDIA nella famiglia “REALE” americana già segnata dal destino. Ennesimo colpo alla famiglia Kennedy, considerata la famiglia reale americana con tanto potere e danaro quanto la sfortuna. A 35 anni, la figlia di Edwin Schlossberg e del - facebook.com Vai su Facebook

Cura della cornea, presentata a Roma la prima tecnologia che integra terapia e diagnostica in tempo reale. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail Vai su X

Pet therapy reale: l'ospedale apre le porte agli amici a quattro zampe dei pazienti - Negli ultimi anni, è stato dimostrato che la presenza di animali come cani e gatti può avere un impatto positivo sul benessere dei pazienti ... Segnala ravennatoday.it

La Cat therapy in ospedale a Milano: così i gatti hanno aiutato 5mila piccoli pazienti di Niguarda e Fatebenefratelli - I dati del progetto di Fondazione Royal Canin e Frida's Friends: “L’interazione con i mici in sala d’attesa o in corsia ha favorito il miglioramento dell’autostima, della socializzazione, della concen ... Scrive ilgiorno.it

Alloggi, servizi e pet-therapy: nella «Casa di Davide» un sorriso per i bambini malati - Accoglienza alle famiglie dei pazienti oncoematologici dell’Ospedale Bambino Gesù non residenti a Roma ... Scrive msn.com