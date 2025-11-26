Pet therapy reale | l' ospedale apre le porte agli amici a quattro zampe dei pazienti

È stato inaugurato spazio dedicato agli amici a quattro zampe dei pazienti ricoverati all'ospedale di Ravenna. Negli ultimi anni, è stato dimostrato che la presenza di animali di affezione come cani e gatti può avere un impatto positivo sul benessere psicologico e fisico dei pazienti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

