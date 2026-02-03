L’ospedale Zappatoni di Cassano d’Adda ha aperto le porte ieri mattina. I primi pazienti sono già entrati, mentre il sindaco ha confermato che si tratta di un servizio importante per la zona. Ora si potrà contare su un’assistenza più vicina e accessibile per chi ne ha bisogno.

I primi pazienti già in ingresso. Aperto ieri mattina il nuovo Ospedale di Comunità all’ospedale Zappatoni di Cassano d’Adda. In complesso sono 16 i posti letto al terzo piano del polo riabilitativo in via Quintino Di Vona, realizzati con fondi pnrr e destinati a pazienti che necessitino di interventi e cure sanitario-assistenziali, spesso a seguito di una fase acuta e per i quali non è necessario un ricovero ospedaliero tradizionale. L’apertura era annunciata da tempo, da ieri mattina le porte sono state finalmente aperte. Nessun taglio del nastro formale per il nuovo servizio, che va ad integrare la Casa di Comunità già da tre anni operativa e che, oltre alle strutture, mette a disposizione anche medici e personale infermieristico ad hoc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Ospedale di Comunità apre le porte. Il sindaco: "Un servizio fondamentale. Garantita l’assistenza di prossimità"

