Salto con gli sci alle Olimpiadi 2026 | Raimund d’oro sull’HS107 di Predazzo

Nella gara di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il trampolino di Predazzo ha visto un risultato inaspettato. Philipp Raimund, tedesco, ha sorpreso tutti aggiudicandosi l’oro con una performance molto solida. La sua salita sul trampolino HS107 ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico, mentre gli altri atleti facevano fatica a mantenere la concentrazione. È stata una vittoria che ha cambiato le carte in tavola e che rimarrà nella memoria di questa edizione olimpica.

L'evento, tra i più attesi della rassegna sul trampolino corto, ha visto competere i migliori saltatori del mondo su una pedana che è diventata teatro di imprese e sorprese. Sulla pista olimpica dello Stadio del Salto di Predazzo, Raimund ha portato a casa il titolo olimpico nella prova individuale maschile dopo due salti di grande efficacia, accumulando un punteggio complessivo che lo ha distanziato dagli avversari. Al secondo posto si è piazzato Kacper Tomasiak della Polonia, mentre la medaglia di bronzo è stata condivisa tra Red Nikaido del Giappone e Gregor Deschwanden della Svizzera, in una situazione di parità ai punti finale.

