Questa sera si sono svolti i tre salti di allenamento ufficiale sul trampolino piccolo maschile, primo passo verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Raimund ha mostrato ottime prestazioni, mentre Domen Prevc ha deciso di non forzare, lasciando intendere che si sta preparando con calma in vista delle gare ufficiali.

Si sono disputati questa sera i tre salti della seconda sessione di allenamento ufficiale per quanto riguarda il trampolino piccolo maschile, la prima gara che vedremo del programma di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A mettersi in maggiore evidenza, tra tutti, è Philipp Raimund, che va a porsi nel ruolo di leader in due serie su tre. Per il tedesco primo salto da 100 metri e 75.3 punti, secondo da 104 e 81.3 (a pari merito con l’austriaco Stephan Embacher, che però salta un metro e mezzo in più). Nel terzo turno di salti, invece, è il norvegese Marius Lindvik a passargli davanti: salto più corto di mezzo metro (105. 🔗 Leggi su Oasport.it

Salto con gli sci: Raimund in evidenza nei salti di allenamento, Domen Prevc non forza

