Salerno Migliore | il 14 febbraio la presentazione della lista civica
Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso la Sala del Bar Moka, in Corso Vittorio Emanuele, avverrà la presentazione Lista Civica Salerno Migliore. Saranno presenti i candidati al Consiglio Comunale ed il candidato Sindaco, Alessandro Turchi.🔗 Leggi su Salernotoday.it
