Il futuro della lista civica Fabio Raso rilancia | In campo per le elezioni FdI da solo fa ben poco
PISTOIA Addio Tomasi, da oggi sarà in carica Anna Maria Celesti, vicesindaca facente funzione. L’attenzione di tutti è ovviamente già rivolta al voto che ci sarà in primavera con acque tutt’altro che placide anche nella maggioranza. Del resto, se il capogruppo di ’Avanti Pistoia’, Fabio Raso, ovvero la principale forza rappresentata a Palazzo di Giano (cinque consiglieri più due assessori, il presidente del consiglio e il 17,3% conquistato nelle urne nel 2022), afferma che "non è scontato che ci si presenti con un candidato sindaco nostro" si capisce che non sono tutte rose e fiori. Capogruppo Fabio Raso, oggi finisce un’era, per la città e per voi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Giulia Barsotti della lista “Il futuro è nelle nostre mani” è la nuova sindaca delle bambine e dei bambini - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro della lista civica. Fabio Raso rilancia: "In campo per le elezioni. FdI da solo fa ben poco" - Il capogruppo di ’Avanti Pistoia’: "Pensiamo a un nostro candidato" "Sgueglia? lanazione.it scrive
Tedeschi:: "Allargare i confini di tutti" - In quale modo la lista civica Lajatico storia e futuro del candidato sindaco Fabio Tedeschi scruta l’orizzonte futuro per la Valdera? Riporta lanazione.it
Comunali: ecco la prima lista civica SiAmo Nuoro - Inizia a prendere forma il futuro politico di Nuoro con l’annuncio ufficiale della lista civica “SiAmo Nuoro”, che si prepara a scendere in campo per le prossime elezioni comunali. Scrive unionesarda.it