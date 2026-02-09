L'assassino del panettiere a Sarno si fotografa in cella col fratello il carcere avvia indagine

La foto di Andrea Sirica insieme al fratello, scattata in cella, fa il giro nelle ultime ore. Il giovane si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso il panettiere Gaetano Russo a Sarno. Le autorità hanno avviato un’indagine per capire se l’immagine possa avere un ruolo nelle indagini o se sia solo un gesto di vicinanza familiare.

Circola una foto di Andrea Sirica, in carcere per l'omicidio di Gaetano Russo a Sarno (Salerno), e il fratello: sarebbe stata scattata in cella dopo l'arresto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sarno Panettiere

Andrea Sirica, il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo, si fa ritrarre in cella con il fratello.

Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate durante una lite, lavorava come sempre nella sua attività di piazza Sabatino a Sarno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sarno Panettiere

Argomenti discussi: Gaetano Russo, il panettiere ucciso per difendere la figlia 19enne. Colpito con dieci coltellate; Panettiere ucciso a Sarno, l’assassino in silenzio davanti al giudice; Sarno, panettiere ucciso a coltellate: Gaetano Russo aveva difeso la figlia, arrestato 35enne; Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, la rabbia della figlia: Killer cresciuto con papà.

SARNO PANETTIERE Sarno, la figlia del panettiere ucciso: «Papà ci ha protette fino all’ultimo respiro»Cristina Russo ha 19 anni ed è la figlia di Gaetano, il panettiere assassinato nella notte tra il 2 e il 3 febbraio nel suo forno ... statoquotidiano.it

Sarno, è un giovane con problemi di tossicodipendenza l’assassino del salumiere Gaetano RussoSarno - Ha reagito al tentativo di rapina Gaetano Russo, il panettiere ucciso nella notte a Sarno con diverse coltellate. L'assassino che si trova in stato di ... cronachedellacampania.it

#Sarno Il delitto del panettiere, il silenzio del suo assassino davanti al giudice facebook

Omicidio panettiere Sarno, il legale della famiglia: “Chiederemo l’ergastolo per l’assassino” x.com