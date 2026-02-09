Salerno ecco le priorità del Commissario Panico

Vincenzo Panico si presenta alla città. Il nuovo sindaco ha incontrato i giornalisti e ha parlato delle sue priorità, promettendo di lavorare con impegno. Ha anche elogiato le bellezze di Salerno, dal paesaggio al patrimonio culturale, e ha menzionato Palazzo Guerra, dove si è insediato ufficialmente.

Tempo di lettura: 2 minuti "Sono consapevole delle responsabilità, ma allo stesso tempo orgoglioso di questo incarico alla guida dell'amministrazione comunale": con queste parole, Vincenzo Panico ha incontrato la stampa e rivolto il suo saluto alla città spendendo parole di elogio per la bellezza paesaggistica, il patrimonio culturale ed artistico, in cui ha incluso anche Palazzo guerra, la sede dell'ente dove si è insediato ufficialmente nella tarda mattinata di venerdì scorso. Trascorsi infatti venti giorni dalla presentazione delle dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, il prefetto Francesco Esposito ha potuto considerare definitive e sciogliere il Comune di Salerno, nominando il prefetto in pensione alla guida.

