S i conclude stasera alle 21.25 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay la tredicesima edizione di Belve di Francesca Fagnani. Gli ospiti della puntata del 2 dicembre sono Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno e il tennista Fabio Fognini, pronti per una chiacchierata sincera e senza filtri. La sorpresa finale è l’intervista con Maria De Filippi. Lo stile impeccabile di Francesca Fagnani a “Belve”: total black ed eleganza X Leggi anche › Francesca Fagnani diventa Franca Leosini: nel nuovo “Belve Crime” intervista Massimo Bossetti Belve 2025, ospiti stasera 2 dicembre, le interviste a Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno, Fabio Fognini e Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le gioie del sesso di Stefania Sandrelli, il nuovo amore di Sabrina Salerno, gli attacchi di panico di Fabio Fognini