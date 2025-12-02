Le gioie del sesso di Stefania Sandrelli il nuovo amore di Sabrina Salerno gli attacchi di panico di Fabio Fognini
S i conclude stasera alle 21.25 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay la tredicesima edizione di Belve di Francesca Fagnani. Gli ospiti della puntata del 2 dicembre sono Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno e il tennista Fabio Fognini, pronti per una chiacchierata sincera e senza filtri. La sorpresa finale è l’intervista con Maria De Filippi. Lo stile impeccabile di Francesca Fagnani a “Belve”: total black ed eleganza X Leggi anche › Francesca Fagnani diventa Franca Leosini: nel nuovo “Belve Crime” intervista Massimo Bossetti Belve 2025, ospiti stasera 2 dicembre, le interviste a Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno, Fabio Fognini e Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
Ma con un cielo così... il fotovoltaico produce davvero? Se stai valutando l’installazione di un impianto e ti è capitato di chiedertelo, in questo nuovo episodio di Gioie e dolori delle rinnovabili ti spieghiamo tutto La risposta breve è SÌ. Il funzionamento dei - facebook.com Vai su Facebook
Sesso “libero”. La triste morte della “Barbie umana” Barbara Jankavski, ossessionata dalla bellezza fino a ridursi a oggetto. La festa delle bestie arrapate «senza un lampo di gioia» - di @AlisaTeggi Vai su X