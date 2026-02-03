Safer Internet Day 2025 | la scuola fa più paura della strada E il 22% dei ragazzi accetta che il partner controlli il telefono

Quest’anno, il Safer Internet Day mette in luce un dato sorprendente: molti ragazzi trovano più spaventosa la scuola rispetto alla strada. Secondo un’indagine dell’Osservatorio Indifesa, il 56% dei giovani teme più le violenze a scuola che quelle in strada. Inoltre, il 22% dei ragazzi ammette di accettare che il partner controlli il telefono, una percentuale che fa riflettere sul livello di percezione del rischio e di rispetto tra i giovani.

Per il Safer Internet Day, l'Osservatorio indifesa svela che il 56% dei giovani teme violenze a scuola più che in strada. Preoccupa il revenge porn, ma il 22% accetta ancora che il partner controlli il telefono come una normalità relazionale.

