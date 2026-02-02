Safer Internet Day 2026 il programma per i docenti | tutti i link diretti per accedere agli eventi formativi

Il 10 febbraio torna il Safer Internet Day, con un programma ricco di eventi dedicati ai docenti. Quest’anno il focus è sul rapporto tra i giovani e l’Intelligenza Artificiale. Sono stati preparati vari corsi e incontri, con link diretti per partecipare facilmente. La giornata punta a far conoscere meglio strumenti e rischi legati all’uso dell’AI tra i più giovani. Docenti e studenti avranno così l’occasione di approfondire e dialogare su questi temi fondamentali.

Il 10 febbraio 2026 torna il Safer Internet Day, dedicato quest'anno al rapporto tra giovani e Intelligenza Artificiale. Il Ministero dell'Istruzione, la Polizia di Stato e il Museo del Risparmio offrono dirette streaming e laboratori per le scuole. Nell'articolo sono disponibili i link diretti e le istruzioni per iscrivere le classi. Il calendario scolastico segna in rosso la data del 10 febbraio 2026. È il giorno del Safer Internet Day (SID), l'appuntamento istituito dalla Commissione Europea per promuovere un digitale più consapevole. Quest'anno il focus si sposta decisamente sulla frontiera che sta cambiando la didattica e le relazioni: l'Intelligenza Artificiale.

