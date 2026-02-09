Sabotaggio treni s' indaga per terrorismo Aperto fascicolo dalla Dda la procuratrice | Messa a rischio la sicurezza degli utenti

La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per un incendio che ha danneggiato un treno e interrotto il servizio. La procuratrice ha parlato di un atto che mette a rischio la sicurezza delle persone che viaggiano. Si indaga per terrorismo, anche internazionale, e si sta cercando di capire se ci siano collegamenti con gruppi eversivi. La polizia sta lavorando per trovare i responsabili.

ANCONA - Danneggiamento a seguito di incendio, interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Sono le ipotesi iscritte nel fascicolo d'indagine aperto contro ignoti dalla Procura distrettuale antimafia di Ancona, guidata da Monica Garulli, sull'incendio a una cabina elettrica (un pozzetto) vicino ai binari della ferrovia a Pesaro avvenuto la mattina di sabato 7 febbraio. L'ipotesi è che vi sia un collegamento con altri danneggiamenti alla viabilità dei treni nel Bolognese avvenuti nelle stesse ore e forse legati ad azioni di protesta contro l'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

