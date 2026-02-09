sabotaggio dei treni alla stazione di bologna indagini per terrorismo e mit pronto a chiedere i danni

Gli agenti stanno indagando su un sabotaggio ai treni alla stazione di Bologna. Il Ministero dei Trasporti ha già annunciato che chiederà risarcimenti milionari, ricollegandosi all’episodio che potrebbe avere implicazioni di natura terroristica. La polizia sta lavorando per capire chi c’è dietro a questi atti e quali sono le motivazioni. Intanto, le autorità hanno rafforzato i controlli in tutta la zona.

Proseguono le indagini sul sabotaggio che ha colpito la rete ferroviaria, il 7 febbraio, nel nodo di Bologna nel giorno di avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Secondo quanto emergerebbe dalla stessa Procura del capoluogo emiliano, al momento, non sarebbero ancora stati rilevati elementi che potrebbero condurre ad una matrice terroristica del sabotaggio in questione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’intenzione di chiedere risarcimenti per i danni economici e i disagi causati: “Le richieste di risarcimento saranno milionarie”. Sabotaggio treni, cosa è successo Le indagini La pista anarco-insurrezionalista Gli ordigni utilizzati I danni economici e la posizione del Mit Sabotaggio treni, cosa è successo Come riportato da RaiNews, sarebbero tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane nella giornata del 7 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna-Padova sono stati tranciati alcuni cavi, causando gravi disagi ai viaggiatori nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina.

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna un primo rapporto sul danneggiamento dei cavi dell’Alta Velocità nel nodo ferroviario.

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, ordigni rudimentali con bottiglie infiammabili e timer; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; Bologna, sabotaggio alla linea ferroviaria e caos treni: Cavi danneggiati, l'ipotesi di un atto anarchico contro i Giochi, a Pesaro cabina incendiata. Salvini: Atto di delinquenza.

