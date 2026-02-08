Sabotaggio ai treni il Mit | Chiederemo risarcimenti milionari Si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti

La polizia ha aperto un’indagine dopo il sabotaggio ai treni nel nodo ferroviario di Bologna. La Digos ha consegnato alla procura una prima comunicazione sui danni ai cavi Av. Il ministero dei Trasporti annuncia che chiederà risarcimenti milionari e che si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti. La situazione resta tesa, con i treni che continuano a subire disagi e l’attenzione che si concentra sulle cause di questo atto vandalico.

La Digos ha consegnato alla procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi Av nel nodo ferroviario. I magistrati stanno ancora valutando gli atti ma, stando a quanto si apprende, il fascicolo sarà aperto contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e a ttentato alla sicurezza dei trasporti. La comunicazione di reato è assegnata al gruppo specializzato "Terrorismo" della Procura, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e il procedimento vedrà come primo coassegnatario il procuratore capo Paolo Guido. Il Ministero dei trasporti precisa in una nota che, una volta individuati i responsabili, presenterà «richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati ».

