La Russia accusa l’Ucraina di aver ordinato un tentativo di assassinio contro il generale Vladimir Alexeyev. Secondo il servizio segreto FSB, l’attacco sarebbe stato pianificato dall’intelligence di Kiev. La notizia arriva mentre le tensioni tra i due paesi si fanno sempre più alte. Al momento non ci sono conferme indipendenti e la versione russa resta da verificare.

The FSB said that Polish intelligence had been involved in the recruitment of the shooter. The FSB did not provide any evidence that Reuters was able to immediately verify. A Ukrainian-born Russian citizen has been extradited to Moscow from Dubai on suspicion of gravely injuring Alexeyev, Russian security officials said on Sunday. L’FSB ha affermato che l’intelligence polacca è stata coinvolta nel reclutamento del tiratore. L’FSB non ha fornito alcuna prova che Reuters sia stata in grado di verificare immediatamente. Un cittadino russo di origine ucraina è stato estradato a Mosca da Dubai con il sospetto di aver ferito gravemente Alexeyev, hanno detto domenica funzionari della sicurezza russa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Russia’s FSB says Ukraine ordered attempt on Russian general’s life, Interfax reports

Approfondimenti su Russia Ukraine

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato oggi l’Ucraina di aver tentato di assassinare un alto ufficiale russo a Mosca.

Un uomo uzbeko è stato condannato all’ergastolo da un tribunale militare di Mosca per l’uccisione di un alto generale russo, Igor… La sentenza si inserisce in un contesto di tensioni internazionali e di conflitti legati alla situazione in Ucraina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Russia Ukraine

Argomenti discussi: Tutti i visti di Epstein per la Russia. Così aveva accesso a unità d’élite dei servizi di Putin; Russia, arrestato l'attentatore del generale del Gru; Russia, arrestato l'attentatore del generale del Gru; Russia, arrestato l'attentatore del generale Alexeyev. Era a Dubai, la complice è fuggita in Ucraina.

Russia, Fsb sventa attentato contro centro religioso ebraico a MoscaAttacco terroristico sventato a Mosca. L’Fsb ha fatto sapere di aver scongiurato un possibile attentato contro un’istituzione religiosa ebraica nel cuore della città russa. Il Servizio federale di ... tg24.sky.it

Russia, Fsb: intercettato carico esplosivi da Italia per attacchi terroristiciLe armi, comunicano i servizi segreti di Mosca, venivano anche dalla Germania ed erano nascoste in pezzi di ricambio per le auto ... lapresse.it

Il governo estone ha parlato di comportamento "irrazionale" della Russia nelle zone di frontiera. Tallinn ha annunciato che aumenterà la sorveglianza in altre zone di confine https://l.euronews.com/FPpo facebook