L’ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, dice che una discussione diretta tra i due paesi sarebbe ben accetta. Secondo lui, un’azione diplomatica senza filtri potrebbe portare a risultati concreti e migliorare i rapporti tra Mosca e Roma. Al momento, nessuna iniziativa ufficiale è stata annunciata, ma l’ambasciatore apre alla possibilità di un dialogo più diretto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole dell’ambasciatore russo a Roma. Secondo l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Alexei Paramonov, un’eventuale iniziativa diplomatica diretta da parte di Roma nei confronti di Mosca sarebbe accolta con grande favore. In riferimento alle recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla necessità di riaprire un dialogo con la Russia, il diplomatico ha osservato che i segnali pubblici, seppur positivi, restano insufficienti senza un seguito concreto attraverso i canali ufficiali. Paramonov ha sottolineato come sarebbe stato più efficace un contatto istituzionale formale, promosso da figure dotate dell’autorità necessaria, per affrontare specifiche questioni di interesse comune utilizzando gli strumenti diplomatici già esistenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Russia-Italia, l’ambasciatore Paramonov: un dialogo diretto sarebbe benvenuto

Approfondimenti su Russia Italia

L’ambasciatore russo in Italia dice che se Roma chiamasse, sarebbe molto apprezzato.

L’ambasciatore russo a Roma ha detto che spera in un ritorno ai rapporti normali tra i due paesi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Russia Italia

Argomenti discussi: Italia-Russia, ambasciatore a Roma: Auspico riallacciamento dei rapporti; L'ambasciatore Paramonov: La politica Ue ha spinto le relazioni tra Russia e Italia in una Fossa delle Marianne; Cyberattacchi in Italia, botta e risposta Ambasciata russa-Farnesina; La Russia invita gli scienziati a evitare l’Occidente: controlli sui viaggi accademici.

Russia, ambasciatore in Italia: Se Roma chiamasse sarebbe molto apprezzatoDi per sé, la dichiarazione di Meloni sulla necessità di tornare a un dialogo con la Russia, per quanto veicoli un messaggio positivo, significa poco. A mio avviso, sarebbe stato meglio, e di gran lu ... lamilano.it

Cyberattacchi, botta e risposta ambasciata russa-Farnesina. Mosca: Calunnie accuse TajaniDopo la denuncia di cyberattacchi contro sedi diplomatiche e alberghi, attribuiti alla Russia dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è arrivata la replica dell’ambasciata russa in Italia. A seguire ... tg24.sky.it

All’indomani dello stop alle forniture di metano dalla Russia, per l’Italia e l’Europa è arrivato il momento di entrare in una nuova dimensione energetica. Algeria e Stati Uniti consentiranno alla Penisola di diventare hub strategico nel Vecchio continente, ma la v facebook