Russia ambasciatore in Italia | Se Roma chiamasse sarebbe molto apprezzato

L’ambasciatore russo in Italia dice che se Roma chiamasse, sarebbe molto apprezzato. La sua frase arriva mentre il governo italiano parla di riaprire un dialogo con Mosca, ma l’ambasciatore sottolinea che, di fatto, non ci sono segnali concreti in questa direzione. La situazione rimane aperta, e ora si attende una mossa ufficiale da parte di Roma.

(Adnkronos) – "Di per sé, la dichiarazione di Meloni sulla necessità di tornare a un dialogo con la Russia, per quanto veicoli un messaggio positivo, significa poco. A mio avviso, sarebbe stato meglio, e di gran lunga, se, all'interno della leadership italiana, qualche personalità investita dell'autorità per farlo si fosse servita dei canali diplomatici di . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Russia Italia

L’ambasciatore russo a Roma ha detto che spera in un ritorno ai rapporti normali tra i due paesi.

Un ecografo è arrivato al Santa Maria delle Croci di Ravenna.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Russia Italia

Argomenti discussi: Italia-Russia, ambasciatore a Roma: Auspico riallacciamento dei rapporti; Cyberattacchi in Italia, botta e risposta Ambasciata russa-Farnesina; L'ambasciatore Paramonov: La politica Ue ha spinto le relazioni tra Russia e Italia in una Fossa delle Marianne; Attacchi hacker ad ambasciate e siti Olimpiadi, scontro tra Roma e Mosca: Rivendicati da Noname057(16), calunnie.

Cyberattacchi, botta e risposta ambasciata russa-Farnesina. Mosca: Calunnie accuse TajaniDopo la denuncia di cyberattacchi contro sedi diplomatiche e alberghi, attribuiti alla Russia dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è arrivata la replica dell’ambasciata russa in Italia. A seguire ... tg24.sky.it

Ambasciata a Tajani, 'per voi la Russia è colpevole di tutto'Qualcuno dubita che la Russia sia colpevole sempre e in tutto?. Così l' ambasciata russa in Italia risponde al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ieri aveva denunciato una serie di cyberattac ... quotidiano.net

#Guerra, la tregua olimpica "è un mito": l'Ambasciatore Stefano Stefanini, consigliere scientifico @ispionline, fa il punto sui negoziati in corso tra #Ucraina e #Russia con la mediazione Usa, sottolineando come di fatto si siano incagliati, con #Putin che oltre a p x.com

Il movimento di Vannacci apre un canale con Mosca: invito all’ambasciatore russo in Italia Un’iniziativa che intreccia politica, cultura e diplomazia parallela riporta la Russia al centro del dibattito italiano. A muoversi è l’area che ruota attorno a Roberto Vannac facebook