Italia-Russia ambasciatore a Roma | Auspico riallacciamento dei rapporti

31 gen 2026

L’ambasciatore russo a Roma ha detto che spera in un ritorno ai rapporti normali tra i due paesi. Ha aggiunto che in Occidente ci sono partiti che giudicano con obiettività le trasformazioni in corso, lasciando aperta la porta a un possibile miglioramento delle relazioni. Intanto, le tensioni tra Italia e Russia restano alte, ma la speranza di un dialogo più aperto non è ancora svanita.

“In Occidente ci sono partiti come il vostro che giudicano con obiettività le trasformazioni in atto. Sono certo che il vostro operato, volto alla tutela della sovranità nazionale e dei valori morali, troverà un consenso significativo che possa restituire all’Italia buonsenso, pragmatismo e senso di responsabilità, tale da portare la linea di politica estera italiana verso un riallacciamento dei rapporti con la Federazione russa”. Lo ha affermato l’ambasciatore della Federazione russa in Italia, Alexey Paramonov, intervenendo al Congresso di Democrazia sovrana popolare all’Hotel Ergife a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

