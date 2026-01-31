Italia-Russia ambasciatore a Roma | Auspico riallacciamento dei rapporti

L’ambasciatore russo a Roma ha detto che spera in un ritorno ai rapporti normali tra i due paesi. Ha aggiunto che in Occidente ci sono partiti che giudicano con obiettività le trasformazioni in corso, lasciando aperta la porta a un possibile miglioramento delle relazioni. Intanto, le tensioni tra Italia e Russia restano alte, ma la speranza di un dialogo più aperto non è ancora svanita.

“In Occidente ci sono partiti come il vostro che giudicano con obiettività le trasformazioni in atto. Sono certo che il vostro operato, volto alla tutela della sovranità nazionale e dei valori morali, troverà un consenso significativo che possa restituire all’Italia buonsenso, pragmatismo e senso di responsabilità, tale da portare la linea di politica estera italiana verso un riallacciamento dei rapporti con la Federazione russa”. Lo ha affermato l’ambasciatore della Federazione russa in Italia, Alexey Paramonov, intervenendo al Congresso di Democrazia sovrana popolare all’Hotel Ergife a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Russia, ambasciatore a Roma: “Auspico riallacciamento dei rapporti” Approfondimenti su Italia Russia Ambasciatore Sembayev “Rapporti tra Italia e Kazakistan in continua ascesa” Diplomazia, ambasciatore Brasile: "Con Italia rapporti mai così forti, Ue-Mercosur opportunità" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Italia Russia Argomenti discussi: Dossier italiano da Mosca: visti russi, stop al blocco. Le perplessità su Kallas; Il movimento di Vannacci chiama Mosca: invito all’ambasciatore russo; Crans-Montana, richiamato ambasciatore italiano in Svizzera dopo scarcerazione Moretti; Crans-Montana: l’Italia vincola il rientro a Berna dell’ambasciatore Cornado. Lavrov ospite al congresso di Marco Rizzo, l’ira dell’Ucraina. L’ambasciata a Open: «Qualcuno cerca visibilità dando spazio a criminali di guerra»Dura replica delle autorità di Kiev dopo la notizia dell'intervento in collegamento del ministro degli Esteri russo alla due giorni di Democrazia sovrana popolare L'articolo Lavrov ospite al congresso ... msn.com Un Veronese a Mosca da PutinIl veronese Stefano Beltrame è il nuovo Ambasciatore d'Italia a Mosca. Il 15 gennaio ha presentato le sue Lettere Credenziali al Presidente Putin ... giornaleadige.it . @paolomieli: "L'Ambasciatore italiano in Russia consiglia al governo italiano di aprire ai visti ai russi e di diffidare da Kaja Kallas. Abbiamo un ambasciatore a Mosca molto "sensibile" alla causa russa" x.com Mentre la Russia terrorizza gli ucraini, l’Italia risponde alla guerra contro i civili. La guerra in Ucraina non è solo al fronte. È contro i civili. La Russia sta bombardando sistematicamente centrali elettriche e infrastrutture civili in tutta l’Ucraina. Solo a Kyiv, fino a d - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.