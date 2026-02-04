Un ecografo per l’ospedale | Un dono molto apprezzato

Un ecografo è arrivato al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Cesare Vandini, manager italiano, ha donato l’apparecchio all’ospedale. Ieri, durante una piccola cerimonia, è stato consegnato di fronte alla direttrice Aura Brighenti, a Maria Giulia Sama, responsabile di Medicina Interna 2, e a Elisabetta Montesi, che si occupa di accoglienza e marketing. La donazione è stata molto apprezzata dai presenti.

Un ecografo per la Medicina Interna 2 dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. È il dono di Cesare Vandini, manager italiano, che ieri è stato ringraziato nel corso di una piccola cerimonia all'interno della struttura alla presenza della direttrice del presidio ospedaliero di Ravenna Aura Brighenti, della direttrice dell'unità operativa di Medicina Interna 2 Maria Giulia Sama e della direttrice di accoglienza, urp, fundraising e marketing Elisabetta Montesi. Oltre a loro, ovviamente, Cesare Vandini. L' ecografo rappresenta uno strumento di grande utilità clinica, in grado di supportare l'attività diagnostica quotidiana del reparto e di migliorare ulteriormente la qualità dell'assistenza offerta ai pazienti.

